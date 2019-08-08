رسميًا.. توتنهام يحصل على خدمات لو سيلسو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير تعاقده رسميًا مع الدولي الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب فريق ريال بيتيس.

ووفقًا للموقع الرسمي لتوتنهام، فأن اللاعب وقع على عقد إعارة لمدة عام مع إلزامية الشراء مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن صحيفة "تلغراف" البريطانية أكدت في وقت سابق أن صاحب الـ23 عامًا يخضع للفحوصات الطبية رفقة "السبيرز".

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي اللندني توصلت لاتفاق مع النادي الأندلسي يضمن من خلالها الحصول على خدمات الدولي الأرجنتيني مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

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وكشفت الصحيفة أن إدارة توتنهام عملت خلال الساعات الماضية على تدعيم وسط الملعب حيث دخل الثنائي جيوفاني لو سيلسو وبورنو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة ضمن الترشحيات.

وأكملت الصحيفة أن لو سيلسو يحرص على الانتقال لصفوف توتنهام للعمل مع مواطنه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للسبيرز.

وكان الدولي الأرجنتيني انتقل إلى صفوف بيتيس في الصيف الماضي لينجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة الأمر الذي جعل إدارة النادي الأندلسي تحصل على خدماته بصورة نهائية من نادي باريس سان جيرمان.

وشارك لو سيلسو في 46 مباراة رفقة ريال بيتيس في الموسم المنقضي ليسجل 16 هدفًا ويصنع ست تمريرات حاسمة.