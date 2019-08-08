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شكرا لقرائتكم الزمالك يرسل ملف كهربا لاتحاد الكرة لضمان مستحقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفقا لمصدر بالزمالك إن الملف تضمن عقد اللاعب الموثق لصالح النادى الأبيض من اتحاد الكرة ومستندات تفيد حصوله على مستحقاته المالية من القلعة البيضاء بجانب تسجيلات للاعب تعبر عن سعادته بالتواجد داخل القلعة البيضاء قبل رحيله بعد إدعائه إن عقده غير سليم وهو ما أكد مسئولى الزمالك عدم صحته فى الوقت الحالى.
ويرغب الزمالك من خلال الملف فى حفظ حقوقه من خلال الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدما أرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.
وتضمن رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى اتحاد الكرة، ولا صحة لما يتردد حول ادعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.
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