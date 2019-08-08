شكرا لقرائتكم غلق باب الترشيحات لاختيار أعضاء لجنة الأندية للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق منذ قليل، باب الترشيحات أمام أندية الدورى الممتاز لأعضاء لجان الأندية المحترفة للموسم الجديد 2019 – 2020.

Advertisements

وتنص اللوائح على إرسال كل نادي فى الدورى الممتاز الـ18 لإسم ممثل لها يكون من خارج مجلس إدارات هذه الأندية ، يتم إختيار 5 شخصيات من الأسماء المرسلة إلى جانب إثنين يتم ترشيحهم من قبل اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن تتم إقامة انتخابات بين الأسماء المرشحة من الاندية لإختيار من بينهم رئيس و نائب و 5 أعضاء فى أول إجتماع رسمي.