شكرا لقرائتكم الزمالك يجدد التفاوض حول الشروط التعجيزية الـ3 لضم "مسمار" دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك الزمالك بالحصول على خدمات محمد عبد العاطى لاعب وسط وادى دجلة بعد فشل المرحلة الأولى من المفاوضات بسبب مغالاة مسئولى الفريق الدجلاوى فى الأمور المادية.

كان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قال في تصريحات تليفزيونية إن مسئولى دجلة طلبوا 30 مليونا وانتقال 3 لاعبين مقابل التنازل عن عبدالعاطى موضحا أنه وافق ولم يعترض على الأمر.

Advertisements

وأوضح أنه تعجب من بعض الشروط، بالمطالبة بمقابل مالي مع كل هدف يسجله اللاعب، كذلك كل بطولة يساهم في تحقيقها.

وأنهى رئيس الزمالك حديثه مؤكداً أنه على استعداد لإعادة التفاوض مع اللاعب بشرط أن يتخلى ماجد سامي مالك دجلة عن هذه الشروط المالية التعجيزية.