لاعبان يطلبان العفو فى زمن الجبلاية الجميل...

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جدة - عمرو شويل أصبح الثنائى، محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الزمالك السابق، ورمضان صبحى، لاعب الأهلى الحالى، المستبعد خلال الفترة الماضية من قائمة المنتخب الوطني الأول على خلفية التجاوزات، التى شهدتها مشاركة المنتخب الوطنى الأول ببطولة كأس العالم الماضية روسيا 2018 على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى صفوف الفراعنة فى الفترات المقبلة.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة ان الثنائى محمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحى باتا على مقربة من العودة لصفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة بشرط قناعة المدير الفنى الجديد للفريق بإمكاناتهما وحاجته الى خدمات أى منهم فى التشكيلة.

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وقال المصدر إن هناك حالة تحفظ لدى المجلس السابق لاتحاد الكرة من محمود كهربا بسبب سب الأخير لمدربه هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للفراعنة فى مباراة مصر والسعودية الختامية بنهائيات كأس العالم.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة فى ظروفه الحالية سيفتح الباب أمام الجميع بشرط التزام أى عنصر بواجباته فى الفترة المقبلة وعدم الانحراف عن مسار الفريق الذى تحقق معه ثلاثية أمم أفريقيا التى أحرزها حسن شحاتة أعوام 2006 ، 2008 ، 2010.

وغاب أيضاً رمضان صبحى عن تشكيلة المنتخب فى الفترة التى تولى فيها خافيير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة الفترة المقبلة.