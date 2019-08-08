شكرا لقرائتكم عمار حمدى يكتفى بمران الجرى فى تدريبات الأهلى بالتتش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد القادم على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
ظهر فى المران ناصر ماهر، لاعب الفريق، الذي أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة استعارته لمدة موسم.
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