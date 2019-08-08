شكرا لقرائتكم بعد العيد عقد جديد.. الزمالك يحدد موعد صرف تعويضات الخليج لهذا الثنائى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الزمالك تعديل عقود الثنائى طارق حامد ومحمود علاء بعد استمرارهما فى صفوف الفريق الأبيض رغم تلقى عروض عربية مغرية للرحيل. وحدد مسئولو الفريق الأبيض صرف مستحقات طارق حامد ومحمود علاء بعد عيد الأضحى المبارك. Advertisements كان طارق حامد قاب قوسين أو أدنى من الرحيل لصفوف اتحاد جدة السعودى بعرض مالى ضخم بينما تلقى محمود علاء عرضا من أهلى جدة لاستعارته مقابل 500 ألف دولار بجانب القيمة المالية التى سيحصل عليها اللاعب.

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