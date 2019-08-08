شكرا لقرائتكم "رمضان رايح جاى" كشف ثلاثى لعفيجى الأهلى فى المران خوفا من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى، للإصابة أثناء مران الفريق المقام حاليا على ملعب التتش، وغادرمع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق وجلس الثنائي علي دكة البدلاء عدة دقائق خضع خلالها اللاعب لفحص طبي ثم عاد بعدها لأرض التتش لاستكمال المشاركة في المران قبل أن يغادر التتش مرة أخرى ويدخل العيادة برفقة طبيب الفريق ثم عاد رمضان للمشاركة مرة ثانية في المران. ويستعد الأهلي لمباراة اطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ببرج العرب الأحد المقبل.

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