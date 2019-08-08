شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يتنظم فى المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم، الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

شارك اللاعب في تدريبات حراس المرمى التي تأتي استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الأحد القادم علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

يذكرأن محمد الشناوي نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.