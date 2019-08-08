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شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يتنظم فى المران الجماعى للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
شارك اللاعب في تدريبات حراس المرمى التي تأتي استعدادا لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء الأحد القادم علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
يذكرأن محمد الشناوي نفذ برنامجا تأهيليا خلال الأيام الماضية قبل أن ينتظم اليوم في التدريبات الجماعية للفريق.
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