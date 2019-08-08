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شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات سيدات السلة فى الدور التمهيدى لكأس الأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقع مصر فى المجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار، وسيتأهل أصحاب المراكز الست الأولى لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020.
ووفقا لجدول الدور التمهيدى الذى أعلنه الفيبا فيلتقى المنتخب الوطنى مع كوت ديفوار يوم 11 أغسطس الجارى ، على أن تحصل الفرق على راحة فى اليوم التالى ، ويلتقى الفراعنة مع السنغال يوم 13 من نفس الشهر .
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من ثريا محمد، جنة مصطفى، نور الله على، وهالة مصطفى ، من الاهلى ،ريم موسى المحترفة بالخارج ، ميرال أشرف تدرس باحد الجامعات الامريكية ، و أسرار ماجد ،ورنيم محمد، فاطمة ممدوح، منة الله محمد لاعبات سبورتنج ، ، ندى نافع بالجزيرة ، و ريم أسامة بسموحة
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