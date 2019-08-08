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شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن إعارة إسلام محارب و عمرو بركات للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقطع الأهلي إعارة عمرو بركات لسموحة ليدخل الجونة في مفاوضات لضمه، وهو الأمر الذى رحبت به إدارة الأهلي في الوقت الذي فضل إسلام محارب عرض الجونة علي باقي العروض التي تلقاها وعلى رأسها سموحة.
وكان الأهلى قد وافق على إعارة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق إلى صفوف سموحة لمدة موسم ايضا من خلال الإتفاق مع الناديين وتم إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق للجونة، وعمرو جمال للصفاقسي التونسى.
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