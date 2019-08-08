شكرا لقرائتكم شرط جزائى يقرب لاعب الزمالك من الأهلى فى يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب محمود دونجا، لاعب الإسماعيلى، موعدا جديدا فى الصراع بين الأهلى والزمالك، اللذان يضعان اللاعب على رادار الصفقات المطلوبة فى القطبين الكبيرين.

دونجا الزملكاوى على رادار الأهلى



وكشفت الأيام الأخيرة عن دخول لاعب الإسماعيلى حسابات النادى الأهلى، الذى طلب من اللاعب وضع شرط جزائى فى عقده الجديد مع النادى الإسماعيلى، حتى يسهل من مهمة ضمه حال رفض مسئولى الدراويش بيع اللاعب.

وبالفعل استجاب اللاعب للرغبة الحمراء، وطلب اشترط على مسئولى الإسماعيلى، وضع شرط جزائى فى عقده الجديد، بعد انتقاله لقلعة الدراويش نهائيا.