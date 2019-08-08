شكرا لقرائتكم "كاف" يستفسر عن موقف الأندية المصرية المديونة للاعبيها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، خطاب إلى اتحاد الكرة يستفسر فيه عن موقف الأندية المصرية المحترفة المديونة للاعبين. Advertisements تضمن خطاب الكاف المرسل لاتحاد الكرة أنه سيتم إحالة أى ناد عليه مديونيات إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي كاف. أرسل مسئولو اتحاد الكرة خطاب الكاف إلى جميع أندية الدورى الممتاز وتحديداً الأندية الأربعة المشاركة فى البطولات الأفريقية وهي الأهلى والزمالك المشاركان بدورى أبطال أفريقيا وبيراميدز والمصري المشاركان فى البطولة الكونفدرالية.

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