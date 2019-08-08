شكرا لقرائتكم الفيحاء يتعاقد مع البرتغالي مارتينيز ومهند عوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفيحاء عن تعاقده لموسم واحد مع البرتغالي أرسينيو مارتينيز ومهند عوض لمدة عام واحد في صفقتي انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق لمنافسات الموسم المقبل.

وكتب الفيحاء عبر موقعه الرسمي يوم الخميس إن مهند عوض الذي يلعب في خط الوسط وقع لموسم واحد، وهي نفس المدة التي وقعتها الإدارة مع مارتينيز الذي يلعب في مركز الجناح مع أفضلية التجديد لموسم إضافي.

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واجتاز اللاعبان الكشف الطبي، قبل أن يتم التوقيع معهما في مقر معسكر الفريق بهولندا.

وسبق لعوض اللعب لأندية الاتحاد وقيمارش ولوريزينس البرتغاليين والعروبة والنجوم، فيما لعب مارتينيز خلال مسيرته لعدة أندية برتغالية وبلغارية من أبرزها، موريرنسي وأوس بيلينيسيس البرتغاليين، وسسكا صوفيا وليتيكس لوفيتش البلغاريين.

وبات مارتينيز هو سادس محترف في صفوف فريق الفيحاء الذي يستعد لبدء مشواره في دوري المحترفين السعودي ضد الفيصلي يوم 24 أغسطس الجاري.