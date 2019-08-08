شكرا لقرائتكم باتريك فييرا يرفض رحيل الجزائري عطال إلى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض باتريك فييرا المدير الفني لنادي نيس الفرنسي، رحيل مدافعه يوسف عطال، المتوج حديثا مع منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال فييرا في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن لاعبين مثل عطال ومالنغ سار، لن يغادروا الفريق في فترة الانتقالات الصيفية التي تختتم بفرنسا مطلع الشهر المقبل.

وعبر فييرا عن امتعاضه من عدم تمكن الفريق من انتداب اللاعبين الذين استهدفهم بسبب المسار الطويل الذي استغرقه بيع نيس إلى مجمع اينيسو المملوك للثري البريطاني جيم راتكليف.

وارتبط عطال البالغ من العمر 23 عاما، بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، قبل أن تبدي أندية إنجليزية اهتماما بضمه.