شكرا لقرائتكم ساوثهامبتون يمدد تعاقده مع ريدموند حتى 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي يوم الخميس تجديد عقد لاعبه ناثان ريدموند لمدة أربعة أعوام حتى 2023. ونال ريدموند (25 عاما)، لقب أفضل لاعب في ساوثهامبتون لموسم 2018 - 2019 بعد تسجيله تسعة أهداف في الستة أشهر الأخيرة من الموسم الماضي. Advertisements وقال ريدموند "سعيد حقا بتجديد عقدي، أتطلع إلى الموسم الجديد بكل قوة". وأضاف: "أشعر بقدرتنا على النجاح، وأتمنى أن تكون السنوات الأربع المقبلة جيدة بالنسبة لي". وانتقل ريدموند إلى ساوثهامبتون في 2016 قادما من نوريتش.

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