غداً.. إنطلاق الدوريات الأوروبية الكبري وصلاح يقص شريط الدوري الإنجليزي بمواجهة نوريتش سيتي

أحمد أبوعقيل تنطلق غداً الجمعة الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم بداية بمباراة ليفربول ونوريتش سيتي كما ينطلق غد الدوري الفرنسي والدوري البرتغالي. وينتظر عشاق محمد صلاح انطلاقة الفرعون المصري في أول مباراة في الموسم الجديد. موعد مباريات الجمعة . الدوري الإنجليزي ليفربول & ونورتيش سيتي 9:00 م Advertisements الدوري البرتغالي بورتيمو نينسي& بيلينينسيش 9:30 م الدوري الفرنسي موناكو & ليون 9:45م

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