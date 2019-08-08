توتنهام يتعاقد مع لو سيلسو وسيسينيون

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أعلن نادي توتنهام هوتسبر رابع الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الخميس، التعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو معارا لموسم من ريال بيتيس الإسباني، والإنكليزي راين سيسينيون من فولهام، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا.

وأورد النادي في بيان عبر موقعه الالكتروني "يسرنا الاعلان أننا توصلنا الى اتفاق لاستعارة جيوفاني لو سيلسو لموسم واحد من ريال بيتيس، مع خيار جعل الانتقال نهائيا" في ختام فترة الإعارة.

وأشارت تقارير صحافية إنكليزية الى أن خيار الشراء يضع قيمة لاعب خط الوسط الدولي البالغ حاليا 23 عاما، عند 55 مليون جنيه استرليني.

وبدأ الأرجنتيني مسيرته مع نادي روزاريو سنترال قبل الانتقال الى باريس سان جرمان الفرنسي في العام 2016. وبقي اللاعب لفترة أولية معارا من النادي الباريسي لناديه الأساسي، قبل الانتقال الى ملعب بارك دي برانس في 2017، ويساهم معه في إحراز لقب الدوري الفرنسي مرة واحدة، ولقب الكأس المحلية مرتين، وكأس الرابطة عام 2018.

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وأعير لو سيلسو في الموسم الماضي الى ريال بييتس، وخاض 45 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 16 هدفا، قبل أن يجعل النادي الإسباني انتقاله دائما بنهاية فترة الإعارة، بحسب بيان توتنهام.

الى ذلك، تعاقد نادي شمال لندن مع الظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون لاعب منتخب انكلترا لما دون 21 عاما في صفقة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه وفق التقارير، وقد ترتفع الى 30 مليونا مع الاضافات.

وأوضح توتنهام أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما وقع عقدا يبقيه في صفوف الفريق حتى عام 2025، بعدما خاض 120 مباراة مع فولهام سجل له خلالها 25 هدفا.

ويتعرض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي لضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على النجاحات التي حققها نادي شمال لندن في الموسم الماضي على المستطيل الأخضر وخارجه، لاسيما بعد الانتقال الى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وتعاقد توتنهام مع ثلاثة أسماء هذا الصيف، هي لو سيلسو وسيسينيون، إضافة الى التعاقد السابق مع الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي.