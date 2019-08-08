توقيت مباراة اليمن ولبنان في بطولة إتحاد غرب آسيا والقنوات الناقلة

مباراة اليوم بين اليمن ولبنان، تقام اليوم الخميس 8 أغسطس 2019 في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة وليبيا والسودان، والساعة 8:30 مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5:30 مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة اليمن ولبنان اليوم، الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، وتقام المباراة على ملعب كربلاء بالعراق، وتنقل المباراة القنوات الثلاثة الأردن الرياضية وقناة الكويت الرياضية وقناة العراقية الرياضية إتش دي.

بطولة غرب آسيا في العراق للمرة الأولى 2019، وتم إستضافتها في مدينتين أربيل وكربلاء، وتم مشاركة تسعة منتخبات في هذه البطولة، وهي البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان، وكذلك فلسطين والسعودية وسوريا واليمن، وتم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى بها العراق المنظم فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، والمجموعة الثانية تضم الكويت والبحرين والسعودية والأردن.