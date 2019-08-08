موعد مباراة اليمن ولبنان في بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم والقنوات الناقلة

نتابع معكم أخبار مباراة اليمن ولبنان اليوم الخميس، ونتابع معكم الجولة الثالثة اليوم على ملعب كربلاء، المجموعة الأولى التي تضم خمسة منتخبات، ويتم بث المباراة على قناة الأردن الرياضية، وكذلك على قناة الكويت الرياضية وقناة العراق الرياضية.

مباراة اليمن ولبنان اليوم في تمام الساعة 7:30 مساءًا بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والأردن وتركيا وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والكويت وقطر واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر، وفي تمام الساعة 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، مباراة اليوم على ملعب كربلاء بالعراق.

بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم، كان من المفترض أن تقام في ديسمبر 2017 الماضي، ولكن تم تأجيلها إلى 2019، ومن المفترض أن تنتهي في أغسطس 2019، يتم خوص تسعة منتخبات في بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم، منها العراق والبحرين والأردن، والكويت ولبنان وفلسطين، والسعودية وسوريا واليمن، يتم خوض البطولة في كربلاء وأربيل، ونتابع معكم الأخبار العامة عن البطولة.