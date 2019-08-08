ضربة قوية للسيتي وبايرن بعد الكشف عن إصابة ساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًا إصابة لاعبه الألماني ليروي ساني بقطع في الرباط الصليبي حيث من المقرر أن يخضع لعملية جراحية الأسبوع المقبل.

ساني تعرض للإصابة خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية المباراة حيث سقط اللاعب على أرضية الملعب بسبب إصابته في ركبته.

إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية كشفت في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ساني قد يكون تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

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في المقابل، كانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت مساء أمس الأربعاء عن تعرض صاحب الـ24 عامًا للإصابة ذاتها مما يعني أنه سيغيب حتى انطلاقة العام المقبل.

وحاول بايرن ميونيخ الألماني الحصول على خدمات ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الجانب الهجومي إلا أن إصابة اللاعب الألماني قد تربك إدارة النادي البافاري والتي كانت تثق في إنهاء الصفقة بعد مباراة السيتي وليفربول.

ومن المتوقع أن يبدأ النادي البافاري في البحث عن أهداف أخرى لتعزيز الخط الأمامي في ظل رحيل الثنائي آريين روبين وفرانك ريبيري بعد نهاية الموسم الماضي بجانب إصابة ساني.