وكيل باسم علي لـ"الخليج 365": لاسارتي رفض رحيل اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد محمد شيحة وكيل أعمال اللاعب باسم علي الظهير الأيمن في النادي الأهلي أن المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي رفض رحيل اللاعب في الصيف الجاري.

وقال شيحة في تصريحات لمصراوي:" باسم علي مستمر مع الأهلي ولن يرحل،وذلك بعد أن رفض لاسارتي فكرة التفريط فيه بعيدا عن عدم قيده في القائمة الإفريقية التي ستخوض دورى الأبطال".

وسبق وأن كشف باسم على في تصريحات ليلا كورة عن امتلاكه أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجارى.

وأبدت أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب المنضم للأهلي في صيف 2014.