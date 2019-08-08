محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد محمد شيحة وكيل أعمال اللاعب باسم علي الظهير الأيمن في النادي الأهلي أن المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي رفض رحيل اللاعب في الصيف الجاري.
وقال شيحة في تصريحات لمصراوي:" باسم علي مستمر مع الأهلي ولن يرحل،وذلك بعد أن رفض لاسارتي فكرة التفريط فيه بعيدا عن عدم قيده في القائمة الإفريقية التي ستخوض دورى الأبطال".
وسبق وأن كشف باسم على في تصريحات ليلا كورة عن امتلاكه أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء في الصيف الجارى.
وأبدت أندية الإسماعيلي والمقاولون العرب وسموحة اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب المنضم للأهلي في صيف 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل باسم علي لـ"الخليج 365": لاسارتي رفض رحيل اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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