الزمالك يُقدم ملفًا كاملاً بأزمة كهربا لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك، أرسل ملفًا كاملاً بشأن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب فريقه ـ الذي رحل إلى نادي أفيس البرتغالي ـ إلى اتحاد الكرة.
و أشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الخميس إلى أن الملف تضمن عقد اللاعب الموثق لصالح الزمالك وأوراق تفيد بحصوله على مستحقاته الكاملة من إدارة القلعة البيضاء فضلاً عن تسجيلات له يعبره عن سعادته بالتواجد في الفريق الأبيض.
وكان النادي البرتغالي قد قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب رفضهما إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا.
جدير بالذكر أن اللاعب رحل عن الزمالك بسبب رفض إدارة النادي تعديل عقده وزيادة راتبه.
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