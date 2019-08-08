يحيى لمصراوي: تأجيل مباراة ديكاداها يمنحنا فرصة لاستعادة حامد وفرجاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال طارق يحيى المدير الفني للزمالك، إن تأجيل مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري بدلاً من الأحد المقبل أمر في صالح الفريق.

وأضاف يحيى في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:" التأجيل أفضل حتى يصل اللاعبون لفورمة أفضل في ظل عدم جاهزية البعض بصورة كبير للمشاركة في المباريات".

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ونوه المدير الفني للزمالك إلى أن التأجيل سيمنح النادي فرصة لاستعادة بعض اللاعبين المصابين بالإضافة إلى إمكانية استعادة طارق حامد وفرجاني ساسي بعد حصولهما على راحة إضافية خلال الفترة الماضية.

وأكد يحيى أن برنامج إعداد الفريق سيشهد تعديلات بعد تأجيل اللقاء؛ حيث سيعقد جلسة اليوم مع الجهاز المعاون له لتعديل البرنامج بعد تأجيل المباراة.

وأتم المدير الفني للزمالك حديثه بالإشارة إلى أنه يعمل حتى يخطره مجلس الإدارة برحيله في الفترة المقبلة، منوهًا إلى أن هناك وقت جيدة بين مباراتي الذهاب والعودة بعد تأجيل لقاء الذهاب.