صفقة بيع نهائي.. ثنائي جديد بالأهلي يقتربان من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب ثنائي النادي الأهلي إسلام محارب وعمرو بركات، من الانضمام للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وقال مصدر مقرب من الصفقة لـ"الخليج 365"، إن جلسة جمعت بركات، مع أمير توفيق مدير التعاقدات، اليوم الخميس، لإنهاء الاتفاق.
ووفقا للمصدر، سينتقل الثنائي لنادي الجونة، في صفقة انتقال بيع نهائي، وليس إعارة.
ولعب محارب الموسم الماضي مع النادي الأهلي 9 مباريات بالدوري، صنع خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين بدوري الأبطال، ومباراة بالكأس، فيما لعب عمرو بركات مع نادي سموحة الموسم الماضي خلال فترة إعارته 7 مباريات فقط، ليس من بينهم سوى مباراة وحيدة 90 دقيقة.
وأنهى سموحة إعارة عمرو بركات الذي انضم للنادي السكندري في يناير لمدة موسم ونصف، ولكن لم يستمر سوى لمدة 6 أشهر فقط.
وجدد الجونة استعارة ثلاثي الأهلي أكرم توفيق، وأحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، في وقت سابق، بالإضافة للحصول على خدمات عمر رضوان حارس مرمى الفريق، في صفقة بيع نهائي.
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