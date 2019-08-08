سموحة يعلن ضم لاعب الأهلي رسميا لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

انضم ناصر ماهر صانع ألعاب النادي الأهلي، إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، إن ناصر ماهر انضم لسموحة لمدة موسم واحد، ليكون اللاعب الوحيد من النادي الأهلي الذي ينضم للفريق السكندري حتى الآن.

وجمعت جلسة عصر اليوم، اللاعب ناصر ماهر، بأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

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وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما، 23 مباراة الموسم الماضي مع النادي الأهلي بالدوري، بالإضافة لـ10 مباريات بدوري أبطال إفريقيا، بإجمالي 33 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع مثلهم.

ولعب ناصر ماهر معارا في صفوف سموحة موسم 2017 - 2018، قبل العودة لصفوف الاهلي.

ولم يعلن الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قيد ناصر ماهر في القائمة الإفريقية المكونة من 26 لاعبا التي أرسلها للاتحاد الإفريقي.

كما أكد فرج عامر لـ"الخليج 365"، أنه أنهى إعارة عمرو بركات، بعد حصل على خدماته يناير الماضي لمدة موسم ونصف، ولكن لم يُكمل سوى 6 أشهر، لتنتهي إعارته.