5 رسائل غاضبة من رئيس الزمالك بعد تأجيل مباراة ديكاداها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه رئيس الزمالك، رسائل غاضبة بعد تأجيل مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال في فيديو بثه عبر يوتيوب: "ليس من المعقول بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين بنية أساسية للملاعب في بطولة الأمم الإفريقية، أن يعجز الزمالك عن خوض مباراته بالقاهرة، الأحداث الإرهابية لن تهز شعرة من البلد، وأصحاب الأيادي المرتشعة يجب أن يتركوا مناصبهم".

وانتقد: "كيف يتم رفض لعب المباراة على ستاد القاهرة، بسبب إصلاحات تمتد لـ4 أشهر، هذا إهدار للمال العام ولن أسكت بصفتي نائب في البرلمان".

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وأوضح ان الحل الوحيد الذي لجأ إليه هو الاتفاق مع الجانب الصومال على تأجيل المباراة، من خلال خطاب أرسله ثروت سويلم القائم بأعمال اتحاد الكرة، للاتحاد الإفريقي، ليتم اتخاذ قرار التأجيل.

واستنكر خوض بيراميدز مباراته يوم الأحد المقبل، أول أيام العيد، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ورفض خوض الزمالك لمباراته: "ينزل الملايين في الشوارع للاحتفال.. كيف سيتم تأمينهم مع إقامة المباراة في نفس اليوم".

وواصل: "حاولت الوصول لوزير الرياضة أشرف صبحي، ولكنه لم يرد على هاتفه، وتم إيقاف لاعبي الفريق الصومال في مطار القاهرة بسبب وزارة الخارجية التي رفضت جوازات السفر الدبلوماسية للاعبين، وطالبوهم بالانتظار حتى يوم السبت، ولولا تدخل الأمن كان الأمر سيصل إلى فضيحة".

واختتم: "تلقينا خطابا من الكاف بإقامة المباراة يوم الجمعة 16 أغسطس، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب بتروسبورت، بدلا من الأحدالمقبل، وسنوضح كيفية بيع التذاكر في فيديو لاحق".