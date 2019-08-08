لاعب الأهلي إلى طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال العقيد أحمد المهدي المشرف العام على الكرة بنادي طلائع الجيش إن إدارة ناديه حصلت على خدمات أحمد علاء مدافع الأهلي بشكل رسمي اليوم الخميس.
وأضاف المهدي من خلال تصريحات لمصراوي أن الجيش حصل على خدمات اللاعب لمدة موسمين على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.
الأهلي كان قد تعاقد مع علاء الصيف الماضي من نادي الداخلية لكنه لم يظهر بالشكل المأمول لتفضل إدارة الأهلي منحه فرصة للمشاركة مع فريق أخر.
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