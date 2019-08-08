إنجاز مصري جديد.. خطوة واحدة تفصل منتخب الناشئات عن اللقب التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تأهل منتخب مصر للناشئات إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش للمرة التاسعة في تاريخه بعد التغلب على إنجلترا في نصف نهائي المسابقة.

وتغلب منتخب الناشئات على إنجلترا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات نصف نهائي بطولة العالم للإسكواش بنتيجة 3-0 في عدد المباريات.

ومثل منتخب مصر للناشئات في المباراة كل من جانا شيحا، وهانيا الحمامي بطلة العالم للناشئات، وفريدة محمد.

وتغلبت جانا شيحا على الإنجليزية اليس جرين بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في مباراة استغرقت أحداثها 17 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-7، 11-4، 11-4).

بينما تغلبت هانيا الحمامي على منافستها الإنجليزية إليز لازاروس بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط، في مباراة استغرقت أحداثها 20 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-2، 11-5، 11-5).

وتغلبت فريدة محمد على الإنجليزية إيفيي كوكسون بنتيجة 2-0، في مباراة استغرقت 14 دقيقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-7، 11-5).

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وعلى جانب أخر، تأهلت ماليزيا إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش للناشئات، بعد التغلب على هونج كونج بنتيجة 2-0 في عدد المباريات.

وتغلبت الماليزية تشان يوين على كريستي ونج لاعبة هونج كونج بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-2، 11-3، 11-0).

وفازت الماليزية إيفا أزمان على تشان يوك بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في مباراة استغرقت أحداثها 44 دقيقة، لتعد أطوال مباراة خلال مباريات نصف نهائي المسابقة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:( 11-2، 6-11، 14-12، 13-15، 11-9).

وبهذه النتائج سوف تلتقي مصر مع ماليزيا في نهائي بطولة العالم للإسكواش للناشئات.

ويعد هذا النهائي هو النهائي السابع على التوالي لمنتخب مصر للناشئات خلال بطولة العالم للإسكواش.

وتعد ناشئات مصر هن الأكثر تتويجا ببطولة العالم للإسكواش للناشئات برصيد 8 ألقاب، بالإضافة لكونهن الأكثر فوزا ببطولة العالم للإسكواش 6 مرات على التوالي.