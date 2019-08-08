رمضان صبحي يغادر مران الأهلي للإصابة قبل مواجهة أطلع برة

غادر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مران الفريق المقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة. واشتكى رمضان صبحي من الإصابة في أنكل القدم وخرج برفقة طبيب الأهلي ولم يستكمل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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