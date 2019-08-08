أخيراً.. كلوب يتحدث عن “ميركاتو” ليفربول

التزم مدرب ليفربول يورغن كلوب الهدوء وسط الجدل حول قلة نشاط ناديه في فترة انتقالات اللاعبين قبل افتتاح مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي لكرة القدم، بملعبه أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء غداً الجمعة.

وفي الوقت الذي عزز فيه منافسو ليفربول صفوفهم اكتفى فريق كلوب، قبل ساعات على غلق باب الانتقالات اليوم الخميس، بضم المدافع الهولندي سيب فان دن بيرغ مقابل 1.8 مليون جنيه إسترليني (2.18 مليون دولار).

ورد كلوب على صحافي أشار إلى حجم الإنفاق الهائل للمنافسين وسأل عن ضم صفقات في الدقائق الأخيرة “يجب أن تذهب إلى إيفرتون، أعتقد أنهم أكثر انشغالاً”.

وأضاف: “في فترة الانتقالات درسنا الخيارات وفكرنا واتخذنا قرارات وهكذا نتصرف دائماً، وإذا لم يحدث شيء فهذا يعني أننا لم نجد الخيار المناسب لنا”.

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وتابع: “لن نبرم صفقات لمجرد التعاقد مع أحد فهذا ليس منطقياً”.

ورفض التعليق على تكهنات عودة صانع اللعب السابق فيليب كوتينيو وبدا راضياً عن تشكيلته.

وأنهت هذه التشكيلة الموسم الماضي في الوصافة بفارق نقطة واحدة عن البطل مانشستر سيتي وتوجت بلقب دوري أبطال أوروبا وسيدعمها أليكس أوكسليد-تشامبرلين العائد من إصابة طويلة.

وقال كلوب: “لدينا الكثير من الخيارات والتشكيلات”.