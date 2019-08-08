رسمياً.. لوكاكو في ميلان

أعلن إنتر ميلان الإيطالي اليوم الخميس، ضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو بصفقة قدرت وسائل إعلام قيمتها بنحو 80 مليون يورو (89.61 مليون دولار). وقال لوكاكو في فيديو نشره النادي على حسابه في تويتر وهو يرتدي قميص الفريق الايطالي: “إنتر ليس لأي أحد ولذلك أنا هنا”.

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