توتنهام وآرسنال الأبرز في اليوم الأخير للانتقالات

تصدر نادي توتنهام العناوين قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، بعدما كثرت التقارير عن إمكانية تعاقده مع كل من الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب خط وسط ريال بيتيس الإسباني، والظهير الأيسر لفولهام راين سيسينيون.

وقبيل إقفال باب التعاقدات الجديدة، تراجعت حظوظ حصول النادي اللندني على توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية، بينما يتوقع أن يضم جاره في شمال العاصمة آرسنال، كيران تيرني الظهير الأيسر لسلتيك الإسكتلندي والبرازيلي دافيد لويز قلب دفاع نادي تشيلسي.

ويتعرض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي لضغوط من مدرب الفريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو للبناء على النجاحات التي حققها نادي شمال لندن في الموسم الماضي على المستطيل الأخضر وخارجه، لاسيما بعد الانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع لنحو 62 ألف متفرج، وبلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ليفربول.

وأبرم توتنهام حتى الآن صفقة واحدة هذا الصيف بضمه الفرنسي تانغي ندومبيلي من ليون بصفقة هي الأغلى في تاريخ النادي، وتشير التقارير إلى إمكانية التوقيع مع لاعبين جدد في الساعات الأخيرة.

ومن المتوقع أن ينضم الأرجنتيني لو سيلسو على سبيل الإعارة لموسم كامل في اتفاق يرجح أن يتضمن بنداً يلزم توتنهام بضمه بشكل كامل الصيف المقبل.

فيما من المتوقع أن يضم النادي أيضاً سيسينيون لاعب منتخب إنجلترا لما دون 21 عاماً في صفقة تقدر قيمتها بـ25 مليون جنيه إسترليني وفق التقارير، وقد ترتفع إلى 30 مليوناً مع الإضافات.

وشكل توتنهام ليل الأربعاء محور تقارير صحافية متسارعة على جبهتين: ضم ديبالا من يوفنتوس، وترحيل لاعب خط وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن، في صفقتين تبدلت معالمهما مع مضي ساعات الخميس.

فالتقارير باتت ترجح عدم اكتمال صفقة ديبالا في ظل تمسك ناديه الإيطالي به بعد اقتراب لوكاكو من إنتر، بعدما كان اسم البلجيكي مدرجاً أيضاً على لائحة اهتمامات يوفنتوس ومدربه الجديد ماوريتسيو ساري.

أما إريكسن، فتحدثت التقارير عن اهتمام يونايتد به، لكن بدا أن المفاوضات لم تحقق تقدماً، لاسيما في ظل حديث عن رغبة الدولي الدنماركي -بحال انتقاله لنادٍ آخر- بالدفاع عن ألوان ريال مدريد الإسباني.

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أما آرسنال، فيعمل بحسب التقارير، على تعزيز دفاعه بشكل لافت، باقترابه من التعاقد مع الإسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز.

وكان الظهير الأيسر تيرني هدفاً لآرسنال طوال الصيف الحالي، وقد رفض سلتيك الإسكتلندي عرضين من “المدفعجية” للتخلي عن اللاعب الشاب البالغ 22 عاماً، لكن تيرني الذي غاب عن تعادل سلتيك مع كلوج الروماني الأربعاء حيث يتعافى من جراحة لاستئصال الزائدة الدودية، يتوقع أن يسافر إلى لندن في ظل تقارير حول اتفاق الفريقين على صفقة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 30 مليون دولار أمريكي).

وعلق مدرب سلتيك نيل لينون عن احتمال خسارة تيرني لشبكة “بي بي سي”: “قلت في الأيام القليلة الماضية إن هذا الأمر لن يفاجئني”.

وتابع: “إذا ذهب، سيرحل مع أمنيات الجميع بتحقيق النجاح، هو موهبة كبيرة وشاب رائع”.

وقد يتوصل آرسنال إلى حل لضم قلب دفاع مع اقترابه من جذب البرازيلي دافيد لويز من جاره تشيلسي لسنتين مقابل 8 ملايين جنيه (9,6 ملايين دولار) بحسب شبكة “بي بي سي”.

ولم يتدرب لويز البالغ 32 عاماً مع باقي زملائه الأربعاء.

وقال مدرب آرسنال الإسباني أوناي إيمري: “إذا نجحنا في اليوم الاخير سنوقع مع قلب دفاع إضافي، لكن مع أحد القادرين على مساعدتنا”.

على الصعيد الدفاعي أيضاً، يبدو إيفرتون مهتما بخدمات الأرجنتيني ماركوس روخو من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ولا يزال يواصل السعي لجذب المهاجم العاجي لكريستال بالاس ولفريد زاها الذي تردد أنه تقدم بطلب انتقال ولم يشارك في تمارين فريقه الخميس.