الجونة يقترب من ضم عمرو بركات وإسلام محارب

اقترب الثنائي عمرو بركات وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الانضمام لصفوف نادي الجونة بعد مفاوضات بين الطرفين.

وانهى نادي سموحة إعارة عمرو بركات رغم امتدادها موسم ونصف، بينما خرج محارب من حسابات لاسارتي المدير الفني للأهلي.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة توقيع الثنائي بشكل رسمي لنادي الجونة خاصة أن الثنائي خارج قائمة الفريق بالموسم الجاري.

وكان محارب قد بدأ مشواره الكروي في نادي الجونة بينما يطمح عمرو بركات لإثبات ذاته بأي فريق بالدوري المصري بعد فشل تجربة احترافه الخارجي.