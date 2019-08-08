كاف يوافق على تأجيل مبارتي الزمالك وبطل الصومال وإقمتها في بتروسبورت

تلقت إدارة نادي الزمالك موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ديكاداها الصومالي بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا والتي كانت مقررة الأحد المقبل، وذلك بسبب احتفالات عيد الأضحى.

وتقرر أن تقام مباراة الزمالك وبطل الصومال في التاسعة مساء يوم السادس عشر من أغسطس الحالي على ملعب بتروسبورت بينما تقام مباراة العودة في التاسعة والنصف مساء يوم 23 من الشهر نفسه.

ووصل الفريق الصومالي إلى القاهرة اليوم استعدادا للمباراة، وقام مسئولي الفريق الأبيض بالحجز لهم في أحد الفنادق الكبرى، لمدة 17 يوما وتحديدا إلى يوم 24 من الشهر الحالي، بعد الاتقاف الذي تم بين الطرفين على إقامة المباراتين في القاهرة، حيث تقام مواجهة الذهاب يوم 16 المقبل، على أن يلتقي الفريقين في الإياب يوم 23 على استاد بتروسبورت أيضا.