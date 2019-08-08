رسميا.. ناصر ماهر ينتقل إلى سموحة بعد استبعاده من قائمة الأهلي

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة عن التعاقد بشكل رسمي مع ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد، خاصة بعدما خرج من حسابات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء. وقال “عامر” عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم القادم”. وكان النادي الأهلي قد استقر على قائمته الأفريقية للموسم الجديد، والتي تضمنت 26 لاعبًا، بعد ضم التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، خلال موسم الانتقالات الصيفي الجاري، وخرج ناصر ماهر منها.

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