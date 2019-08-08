زي النهار ده .. الزمالك يهزم الأهلي ويفوز بكأس مصر

في مثل هذا اليوم 8 أغسطس عام 2016 فاز نادي الزمالك على الأهلي بنتيجة 3 -1 وتوج ببطولة كأس مصر للمرة الرابعة على التوالي وحصد لقب البطولة الـ25 . على التوالي وحصد لقب البطولة الـ25 . وسجل باسم مرسي أول هدفين للزمالك في الدقيقتين 20 و25 ثم أضاف مصطفي فتحي الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 60 من عمر المباراة. و25 ثم أضاف مصطفي فتحي الهدف الثالث للفريق الأبيض في الدقيقة 60 من عمر المباراة. وسجل هدف الأهلي الوحيد في المباراة اللاعب عبد الله السعيد بركلة جزاء في الدقيقة 33.

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