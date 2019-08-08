المصري يجهز لضم 3 صفقات قبل غلق باب القيد المحلي

أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري أن ناديه سوف يضم ثلاث صفقات قبل غلق باب القيد المحلى وينافس الفريق البورسعيدي على لقب الدوري والكونفدرالية . وينافس الفريق البورسعيدي على لقب الدوري والكونفدرالية . وقال عدنان حلبيه خلال تصريحات تليفزيونية لقناة " تايم سبورت "، "نطمئن الجماهير على استعدادات المصري للموسم الجديد، مجلس الإدارة يحفر فى الصخر لتوفير متطلبات فريق الكرة فى ظل عدم التزام الشركة الراعية بسداد المستحقات المادية ". للموسم الجديد، مجلس الإدارة يحفر فى الصخر لتوفير متطلبات فريق الكرة فى ظل عدم التزام الشركة الراعية بسداد المستحقات المادية ". وأضاف "نسابق الزمن لإتمام صفقتين أو ثلاث قبل غلق باب القيد المحلى لتدعيم المراكز الشاغرة فى قائمة الفريق البورسعيدى بعد التعاقد مع مفتاح طقطق ". لتدعيم المراكز الشاغرة فى قائمة الفريق البورسعيدى بعد التعاقد مع مفتاح طقطق ". وحول موقف إيهاب جلال من الترشح لتدريب منتخب مصر علق حلبية، "لم يصلنا شىء رسمى ولكننا نضع مصلحة مصر فوق أى شىء، وفى حال ترشيح المدرب بشكل رسمى سنوافق على الفور وسنوفر البديل المناسب، لاسيما أن إيهاب جلال قيمة فنية كبيرة ".

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