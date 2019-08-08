رسميًا.. إنتر ميلان يضم لوكاكو حتى 2024

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2024.
وأصدر إنتر ميلان بيانًا عبر موقع الإلكتروني الرسمي، أوضح خلاله أن لوكاكو وقع مع النادي بعقد يمتد لخمس- سنوات بعد اجتيازه الكشفالطبي.
وكانت قد أشارت تقارير صحفية أن انتقال لوكاكو لإنتر كلف خزينة النادي 83 مليون يورو تدفع لمانشستر يونايتد.
المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا لعب للعديد من الأندية الإنجليزية، حيث بدأ مع تشيلسي ثمانتقل إلى وست هام بروميتس على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل نهائيًا إلى إيفرتون ثم المحطة الأخيرة بالبريميرليج مع مانشستر يونايتد.
جدير بالذكر أن لوكاكو كان قريبًا من الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية تقتضي انتقال ديبالا إلى مانشستر يونايتد، لكن المهاجم الأرجنتيني رفض الانتقال إلى النادي الإنجليزي لتفشل الصفقة وينتقل لوكاكو إلى إنتر ميلان.
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