عودة خالد كساب إلى صفوف المحلة .. وعزت رئيسًا لمجلس الإدارة

أنهى مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة أشرف عزت إجراءات عودة خالد كساب لاعب الفريق السابق إلى صفوفه رسميًا فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات .

وقد حضر اللاعب إلى مقر النادى وقام بالتوقيع الى عقود الانضمام إلى صفوف الفلاحين مرة أخرى

بعد الاتفاق على كافة النواحى المالية بحضور حسام عزو نائب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وطه السيد مسئول النشاط الرياضي بالنادى وخالد عيد المدير الفني للفريق .

وقد أشاد خالد عيد المدير

الفنى للفريق بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية واعتبره إضافة قوية لخط هجوم الفريق .

يذكر أن كساب كان لاعبا بصفوف الفلاحين قبل انتقاله إلى فريق الشرقية ومنه إلى الحمام المطروحى .

وبعيدا عن ذلك فقد قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة تعيين أشرف عزت رئيسا لمجلس إدارة الشركة والنادى بدلا من إبراهيم صادق رئيس مجلس الإدارة السابق .