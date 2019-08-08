بعثة منتخب الهوكي تغادر إلى جنوب أفريقيا

تغادر صباح باكر غدًا الجمعة بعثة منتخب مصر للهوكي للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية بجنوب أفريقيا .
ومن المقرر أن تقلع الطائرة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل اليوم الخميس متجهة إلى جنوبأفريقيا للمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري والمواهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 .
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