شريف العريان : النتائج تؤكد أن الخماسي الحديث لديه أجيال متعاقبة

صرح المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري لخماسي الحديث أن نتائج المنتخبات المصرية المختلفة تؤكد أن مصر تمتلك أجيالا ذهبية عديدة في رياضة الخماسي الحديث وكل جيل أقوى من السابق له و ذلك رغم ازدياد صعوبة المنافسات العالمية. حيث أن كل جيل ينظر للجيل السابق له و يحاول السير على خطاه فهناك دائما تواصل أجيال.

و كان منتخب الشباب و الناشئين للخماسي الحديث قد حققا إنجازا كبيرا باستمرار السيطرة المصرية على بطولات العالم للناشئين -21 عاما و التي أقيمت مطلع الشهر الماضي ببولندا و بطولات العالم للشباب -19 عام و -17 عام التي أقيمت نهاية الشهر الماضي ببلغاريا. حيث حصد المنتخب الوطني للناشئين -21 عام 4 ميداليات بواقع ذهبيتين و فضيتين. كما حقق منتخب

الشباب -19 و -17 عام 7 ميداليات بواقع 5 ذهبيات و فضية و برونزية.

و يستعد حاليا المنتخب الوطني لبطولة العالم للكبار المقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 8 أغسطس بالعاصمة المجرية بودابست. حيث يشارك 4 لاعبين من منتخب الناشئين في المونديال و هم : أحمد الجندي، و هايدي عادل؛ و سلمى أيمن، و أميرة قنديل و هي من منتخب الشباب أيضا. أما باقي لاعبي المنتخب الأول الذين يشاركون في المونديال فهم : إسلام حامد، و ياسر حفني، و أحمد أشرف، و سندس طارق.

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و أوضح العريان أن المنتخب الوطني يخضع حاليا لبرنامج إعداد قوي

من أجل المونديال الذي يتأهل منه أول ثلاثة لاعبين مباشرة إلى الأولمبياد. حيث يتواجد حاليا الفريق في معسكر بالقاهرة، و يغادر اللاعبون يوم 19 أغسطس إلى إيطاليا لخوض معسكر أخير قبل السفر إلى المجر لخوض منافسات بطولة العالم.

و أضاف العريان أن بعض اللاعبين لهم برنامج إعداد مختلف. فلن يسافر أحمد الجندي لمعسكر ايطاليا بل سيتوجه للمجر مباشرة، فيما ستخوض هايدي عادل معسكر خاص في فرنسا للتدريب على الجري و السباحة قبل السفر لمعسكر ايطاليا. أما ياسر حفني فيتواجد حاليا في معسكر بفرنسا و سيخوض بطولة في المانيا قبل الانضمام لباقي لاعبي المنتخب. فكل لاعب له برنامج خاص حسب احتياجاته و نقاط ضعفه.

و أنهى العريان تصريحاته قائلا : يجب العلم أن منافسات بطولة العالم للكبار هذا العام ستكون غاية في الصعوبة خاصة أنها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. و لكن مصر لديها فرصة في تحقيق نتيجة جيدة في التتابعات و في فردي الرجال.