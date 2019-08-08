نجم يد سموحة ينتقل إلى الأهلي

انتقل بصفة رسمية لاعب منتخب مصر للشباب لكرة اليد و نادي سموحة عبد العزيز إيهاب إلى صفوف النادي الأهلي بعد أيام قليلة من مشاركته مع منتخب مصر للشباب في الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب بأسبانيا . منتخب مصر للشباب في الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب بأسبانيا . وقالت مصادر داخل نادي سموحة أن اللاعب انتقل للنادي الأهلي مقابل مليون ونصف جنيه دفعها النادي الأهلي لانتقال اللاعب بالإضافة إلى وجود صفقة مرتقبة سيتم إعلان انتقالها من صفوف الأهلي إلى سموحة خلال الساعات القليلة القادمة .

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