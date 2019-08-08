نادي الاتحاد السكندري يحيل أشرف يحيى للتحقيق

أحال مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي المدير السابق لأكاديمية النادي لكرة القدم أشرف يحيى للتحقيق بسبب ما اعتبره مجلس الإدارة إهانة للنادي ومجلس إدارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكان أشرف يحيى قد وجه انتقادات شديدة لمجلس الإدارة خلال الأيام الماضية بسبب تدخل من أسماهم ( العياشة ) في إدارة النادي مشيرا إلى أنه عرض لرئيس النادي مشروعا متكاملا للنهوض بقطاع الناشئينإلا أنه لم يعره اهتماما خاصة وأنه طالب بوجود متخصصين للحكم على المشروع قبل تنفيذه .
وأشار يحيي أنه لا يقبل الحصول على راتبه دون عمل حقيقي داخل النادي مثل البعض وأنه يقول كلمة الحق دون مواربة وفي وجه كائن من كان .
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