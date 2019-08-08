سموحة يعتذر عن تنظيم بطولة الاسكواش

أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر اعتذاره عن تنظيم بطولة سموحة للاسكواش وهي أولى بطولات الموسم الجديد للاتحاد المصري للاسكواش والتي كان مقررا إقامتهااعتبارا من ٢٢ أغسطس الجاري .
و أرسل النادي خطابا رسميًا للاتحاد المصري للاسكواش يؤكد فيه أنه تواصل مع الاتحاد بخصوص بعضالاستفسارات الضرورية إلا أنه لم يصله رد مما سيؤثر على صورة التنظيم مؤكدا أن النادي يرغب في تنظيم البطولة بالشكل المعروف عن نادي سموحة في موعد جديد يتناسب مع استعدادات النادي وأجندة الاتحاد المصري للموسم الجديد .
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