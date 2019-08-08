أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن فريقه لم يتلق إخطارًا رسميًا من النجم الساحليالتونسي بخصوص تسوية مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق .
وأضاف أن الأهلي يرحب بتسوية المستحقات من خلال سداد الغرامة المالية المقدرة بمبلغ مليون و436 ألف دولار سواء من خلال اللاعب أو النجم الساحلي .
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي : لم نتلق اتصالا من النجم الساحلي حول أزمة سليماني كوليبالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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