الأهلي : لم نتلق اتصالا من النجم الساحلي حول أزمة سليماني كوليبالي

أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أن فريقه لم يتلق إخطارًا رسميًا من النجم الساحلي

التونسي بخصوص تسوية مستحقات الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق .

وأضاف أن الأهلي يرحب بتسوية المستحقات من خلال سداد الغرامة المالية المقدرة بمبلغ مليون و436 ألف دولار سواء من خلال اللاعب أو النجم الساحلي .