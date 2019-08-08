رياضة | لوران بلان يصل المغرب ويقترب من قيادة أسود الأطلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوران بلان يصل المغرب ويقترب من قيادة أسود الأطلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية مغربية اليوم الخميس، إن المدرب الفرنسي "لوران بلان" قد وصل بالفعل إلى العاصمة المغربية الرباط، وذلك من أجل التفاوض مع الجامعة المغربية الملكية لكرة القدم حول قيادته لمنتخب أسود الأطلسي في الفترة المقبلة، وذلك خلفًا لمواطنه "هيرفي رينار" الذي رحل عن تدريب المغرب بعد نهاية كأس أمم أفريقيا 2019.

ونشرت الصحف المغربية صورًا للمدرب الفرنسي "لوران بلان" وهو في أحد المطارات المغربية، وأشارت إلى وجود نية حقيقية لدى الاتحاد المغربي لكرة القدم لإعلان تعيين المدرب السابق لباريس سان جيرمان كمديرًا فنيًا لمنتخب المغرب خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وذكر موقع "البطولة" المغربية إن "لوران بلان" يعد هو المرشح الأوفر حظًا ليكون خليفة هيرفي رينار في تدريب المغرب، ولكن حتى الآن الأمور لم تحسم بصورة نهائية.