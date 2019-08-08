رياضة | عمار حمدي يكتفي بالتدريبات التأهيلية بمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمار حمدي يكتفي بالتدريبات التأهيلية بمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفي عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالتدريبات التأهيلية خلال مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وادي عمار تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب ثم خاض تدريبات داخل صالة الجيمنيزيوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.