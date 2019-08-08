رياضة | التشيرينجيتو: ريال مدريد يقضي على برشلونة ويحسم الصفقة التاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشيرينجيتو: ريال مدريد يقضي على برشلونة ويحسم الصفقة التاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن ريال مدريد اقترب بقوة من حسم التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الإعلامي إجناسيو ميجيليز من برنامج "التشيرينجيتو" الاسباني أن البرازيلي نيمار وافق على الإنضمام لنادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي موافقة نيمار على الانتقال لريال مدريد رغم اهتمام نادي برشلونة الاسباني بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وترفض إدارة باريس سان جيرمان انتقال نيمار لبرشلونة بسبب الخلافات بين الناديين، وتفضل بيع اللاعب لنادي ريال مدريد.