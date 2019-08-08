رياضة | لاسارتي يعقد محاضرة فنية قبل انطلاق مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد محاضرة فنية قبل انطلاق مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل بدء مران الفريق اليوم الخميس استعدادًا لملاقاة نادي إطلع بره في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وشرح لاسارتي نقاط القوة والضعف لدي فريق إطلع بره لاستغلالها أثناء المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.